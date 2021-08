Pass sanitaire obligatoire au travail : le jour J

Depuis le 21 juillet dernier, Aurélien contrôle les pass sanitaires de tous les usagers dans sa salle de sport à Lille (Nord). Mais depuis ce lundi, il est obligatoire également pour les salariés. Ici, ils sont quatre et tous sont vaccinés. Cette obligation concerne tous les salariés des lieux qui accueillent du public. Dans un restaurant, deux employés refusent de se faire vacciner. Forcément, cela pose des problèmes d'organisation. Ces salariés ne peuvent pourtant pas être licenciés. Il y a plusieurs options : soit ils prennent des congés, soit l'employeur leur propose un poste sans contact avec le public. En cas de refus, le risque c'est une suspension de leur contrat, et donc une suspension également de leur salaire. A la foire aux manèges de Lille, la plupart des forains sont vaccinés mais depuis ce matin, le problème ce sont les saisonniers. Apparemment, ils ne veulent pas se faire vacciner et préfèrent ne pas venir. Les employeurs qui n'examinent pas les pass sanitaires de leurs salariés risquent une fermeture administrative de sept jours et 9 000 euros d'amende en cas de récidive.