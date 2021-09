Pass sanitaire obligatoire : ces restaurants qui ferment ou se réorganisent

Ils ont retrouvé leurs clients. Ils sont de retour. A première vue, tout va bien pour les restaurateurs à un détail près. Depuis lundi, cet établissement a réduit ses couverts de moitié car le personnel fait cruellement défaut. Un serveur a dû abandonner son poste faute de pass sanitaire. Les autres s'y sont résignés : "on n'a pas le choix. Si on veut travailler, on est obligé". Pour Jacqueline, la gérante, c'est le retour obligatoire aux fourneaux car il lui manque deux cuisiniers. "Je suis complètement désemparée devant ce fait. Je ne sais pas comment tout ça va finir", dit-elle. Les professionnels de la restauration n'ont jamais été aussi rares. Certains ont changé de métier après les fermetures successives, d'autres s'opposent à la vaccination. Et voilà des gérants obligés de refuser des clients ou de faire travailler des serveurs sans pass. Et comment faire tourner un restaurant quand le service n'est pas au complet. Dans les quatre établissements de Pierre, aucune démission liée au pass mais il manque tout de même seize salariés. Alors, il va devoir fermer certains jours.