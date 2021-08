Pass sanitaire obligatoire : le point sur les règles pour les salariés concernés

Toutes les personnes, qui travaillent dans des lieux où le pass sanitaire est déjà exigé pour le public, seront concernées par cette nouvelle mesure. Il peut s'agir des établissements de loisirs et de culture comme le musée, les cinémas ou encore les salles de sport. Les bars, les restaurants et les cafés sont également concernés ainsi que les transports publics longue distance interrégionaux tels que les trains, les bus et les avions. Au total, on compte 1,8 million de professionnels qui devront présenter leur pass sanitaire au travail. Toutefois, il ne s'agit pas uniquement des salariés, il y aura également les intérimaires, les bénévoles, les prestataires de service. La subtilité, c'est que les clients qui sont dans une boulangerie n'ont pas besoin de pass sanitaire pour aller chercher leurs pains. Un autre exemple : un bénévole dans un club de football devra présenter un pass sanitaire pour encadrer des jeunes. Par contre, le professeur d'EPS au collège n'en aura pas besoin, parce que ce sont deux situations différentes.