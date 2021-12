Pass sanitaire : première échéance pour les plus de 65 ans

Tous les jours, c'est la même file d'attente dans un centre de vaccination. Mais ce mardi, les plus impatients ce sont les plus de 65 ans. L'horloge tourne. Ce soir à 23h59, leur pass sanitaire ne sera plus valable. Il y a les retardataires et ceux qui ont été retardés. C'est le cas d'une femme de 80 ans qui a été hospitalisée ces derniers jours. Alors, vaccin de dernière minute. "Ça m'inquiétait beaucoup. J'ai essayé de trouver des solutions", confie-t-elle. D'autres se sont un peu emmêlés dans les règles et dans les dates. "Moi, j'étais persuadé que j'avais enregistré ma deuxième dose le 18 juin. Et j'avais jusqu'au 18 décembre plus un mois", lance un homme. Louis aurait préféré attendre encore un peu. Près de 200 personnes de plus de 65 ans viennent se faire vacciner ici chaque jour. À la pharmacie, un peu moins, mais cela s'accélère. "Cette date butoir panique un petit peu", lance la pharmacienne. D'après le ministère de la Santé, le pass sanitaire est valable sans délai dès la troisième dose. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Garcia