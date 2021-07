Pass sanitaire : quel délai pour l’obtenir quand on vient de prendre rendez-vous ?

Pour avoir accès aux restaurants, aux cafés ou encore aux trains, il faudra, à partir du 21 juillet, présenter un pass sanitaire. Pour les personnes qui n'ont pas encore reçu leur première injection, il est possible de trouver un créneau dans les centres de vaccination ou de contacter directement un pharmacien ou un médecin traitant. Faute de créneau libre, il est possible de se diriger vers les centres de vaccinations qui fonctionnent sans rendez-vous. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux, notamment dans les lieux de vacances. Pour ceux qui ont obtenu un rendez-vous pour leur première injection, il faudra respecter un délai de 21 jours minimum avant de recevoir la deuxième injection. Après quoi, il faudra patienter quinze jours supplémentaires avant d'obtenir le pass sanitaire valide. Si d'ici le 21 juillet vous n'avez pas votre pass sanitaire, vous pouvez présenter la preuve d'un test négatif (PCR ou antigénique) datant de moins de 48 heures. Si vous voulez aller au cinéma le mercredi 21 juillet, vous devrez donc faire ce test mardi ou mercredi matin.