Pass sanitaire : ruée sur les pharmacies pour se faire tester

D'ordinaire dans une station balnéaire, aller à la pharmacie rime avec coup de soleil ou piqûre d'insectes. Mais devant celle-ci ce lundi matin, les raisons de la venue des gens ne sont pas vraiment médicales. "Je suis venu me faire tester pour effectuer des activités avec mes enfants. En gros, être tranquille pendant deux jours", confie un père de famille. Tous sont venus récupérer leur sésame : un test antigénique négatif. Cette officine à Royan (Charente-Maritime) doit faire face à une augmentation impressionnante du nombre de prélèvements réalisés. "Ce lundi matin, on a fait 50 tests. Avant la saison, on était à une dizaine par jour", explique Sabine Sabourin, à la pharmacie de la Poste. Malgré cette organisation, tout le monde ne pourra pas obtenir le pass sanitaire aujourd'hui. Même constat dans cette autre pharmacie. Elle a d'ailleurs fait le choix de ne réaliser des tests que l'après-midi. Mieux vaut donc prévoir à l'avance son rendez-vous. D'autant plus que le test antigénique négatif n'est valable que 72 heures.