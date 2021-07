Pass sanitaire : ruée vers les pharmacies pour les tests antigéniques

Dès l'ouverture, la file d'attente ne désemplit pas dans une pharmacie d'Arcachon (Gironde). C'est la seule de la ville à tester sans rendez-vous et les vacanciers en ont bien besoin. "On est obligé par rapport au camping. Du coup, on a réservé demain car on n'a pas le choix", explique l'une d'entre eux. Ici, le nombre de tests journaliers est passé de 50 en juin contre plus de 400 en ce moment avec un pic à 450 vendredi dernier. Pour gérer le flux dans la pharmacie, trois personnes ont été embauchées en urgence. Mais le pharmacien et ses collègues arrivent à saturation. "Je ne pense pas pouvoir monter au-delà. Et quand ça va être demandé pour les restaurants, je ne vois pas trop comment je vais faire si mes confrères ne m'aident pas un peu sur Arcachon", confie Nicolas Confaits. Face à l'affluence, des pharmacies régulent grâce aux rendez-vous. Mais depuis l'annonce du pass sanitaire, le système n'est plus adapté selon la pharmacienne Dominique Laurentjoye-Pouey. Débordées, la plupart des officines en ville ont décidé d'arrêter les tests pour se recentrer sur leur cœur de métier.