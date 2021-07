Pass sanitaire : une semaine après, quel premier bilan peut-on tirer ?

Montrer son pass sanitaire à l'entrée d'un lieu culturel ou de loisirs, est-ce désormais pour vous une habitude ? Les réponses sont partagées. Concrètement, au musée, tout le monde semble posséder son pass à l'ouverture, principalement sur le smartphone. Chaque jour depuis une semaine, on constate -15% de visiteurs. On parle ici de rodage, mais le directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille (Nord) reste optimiste. Ailleurs, en revanche, on est bien plus inquiet. Les allées du parc d'attractions "Cita-Parc" sont désespérément vides. C'est inédit en cette fin juillet. Un manque à gagner très important pour un secteur déjà très éprouvé par les fermetures successives. De plus, certains usagers ne comprennent pas toujours la nécessité d'un pass, quitte à ne pas accompagner leurs enfants dans les attractions. Au cinéma, même avec une météo capricieuse, les cinéphiles ne sont toujours pas au rendez-vous. Pourtant, les salles ont déjà appelé du personnel en renfort pour vérifier les pass. Ces derniers seront étendus début août, notamment aux restaurants et aux transports en commun.