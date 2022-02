Pass vaccinal : les premiers « convois de la liberté » en route pour Paris

Plusieurs convois vont partir ce mercredi partant de Nice pour rejoindre Paris. Environ 200 véhicules et des manifestants sont mobilisés pour participer à ce qu'ils appellent "le convoi de la liberté". Leurs revendications sont multiples à commencer par l'abandon du pass vaccinal. Il existe beaucoup de restrictions face à la non-vaccination. Les manifestants définissent cela comme une "obligation déguisée". Par ailleurs, pour d'autres, le problème réside dans la baisse du pouvoir d'achat. Les Gilets jaunes sont aussi de la partie, car ils signent, selon eux, le retour du mouvement en participant à cette manifestation. Le mouvement use principalement des réseaux sociaux pour avoir de l'ampleur. Il s'inspire de celui des routiers canadiens. Depuis plus d'une semaine, la capitale Ottawa est bloquée par des centaines de camions pour protester contre se sont mobilisés pour protester contre l'obligation du pass vaccinal, imposé aux routiers pour se rendre aux Etats-Unis. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Flieller, C. Guérard