Pass vaccinal : pourquoi cette suspension des débats à l'Assemblée ?

La nuit s'annonçait longue pour les députés. Mais finalement, elle a été écourtée et un vote à main levée dans le brouhaha le plus total. Puis l'annonce tombe : "On suspend". Regard agacé du ministre de la Santé qui souhaitait que la séance soit prolongée après minuit lundi, pour aller au bout de l'examen du projet de loi du pass vaccinal. Finalement, les débats sont stoppés. Ce mardi matin, la majorité dénonce une manœuvre de l'opposition et vise en particulier Les Républicains. "Quel cynisme ! Quand on pense à tous ces aides-soignants et soignants qui passent des nuits blanches à sauver des vies", lance Bruno Bonnell, député (LAREM) du Rhône. Jean-Luc Mélenchon, présent dans l'hémicycle lundi soir, dénonce des débats bien trop tardifs. "Depuis quand il est considéré comme une évidence normale qu'on discute toute la nuit ?", demande le candidat de La France insoumise à l'élection présidentielle de 2022. Les débats doivent reprendre en fin d'après-midi. Mais ce coup de théâtre décale le calendrier parlementaire. TF1 | Reportage M. Chantrait