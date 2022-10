Passage en caisse : vous avez la main !

Il faut le dire, personne n'aime faire la queue à la caisse. Alors pour palier cela, les grandes surfaces font tout pour faire attendre le moins possible leurs clients. S'il y a plus de trois personnes devant eux, ils peuvent envoyer directement un SMS au directeur du magasin en personne. En quelques secondes, il ouvre une nouvelle caisse. Son numéro de portable est placardé dans tout le magasin. Et si vraiment la file d'attente est longue, le directeur peut lui-même dégainer sa scanette pour aller toujours plus vite. Les grandes surfaces multiplient en effet les services pour faciliter les achats de sa clientèle et faire face à la concurrence d'Internet. Dans une autre enseigne, on propose aux clients de remplir les caddies et de livrer le contenu à domicile en moins de quinze minutes. Cela donne 300 caddies livrés chaque mois et les clients sont ravis. Plus rapide encore : la caisse intelligente. Les clients n'ont qu'à poser leurs produits et la machine les reconnaît. Et si à l'inverse, vous rêvez de prendre le temps, il y a la caisse papotage. On n'y vient pas pour la rapidité, mais pour le rapport humain. Cette dernière enregistre l'un des meilleurs taux de fidélité du magasin. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize, S. Thizy