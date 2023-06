Passages à niveau, encore trop d'imprudence

S’arrêter aux passages d’un train, ça vous fait toujours perdre du temps. Ces règles paraissent évidentes et pourtant 90% des accidents sont dus au non-respect du code des usagers. Ils sont encore nombreux, près de 100 collisions dans le pays et 20% sont mortelles. Ce qui incite à la vigilance, même quand les barrières sont levées. Rappeler les mesures de sécurité est donc utile, même si cela ne fait pas tout. Le sujet est en tout cas prioritaire pour la SNCF. Elle investit 120 millions d’euros par an pour moderniser ses infrastructures. Sur cet autre passage à niveau, deux collisions avec un train ont eu lieu depuis 2012. Plusieurs voitures ont aussi été coincées sur les voies. Elles ont heureusement pu s’échapper. Tout n’est pas parfait, mais quelques aménagements peuvent encore fait. Par exemple : élargir la route et revoir les règles de circulation. Des mesures pour permettre aux seize millions de véhicules qui traversent les voies chaque jour dans l’Hexagone de le faire en toute sécurité. TF1 | Reportage I. Blonz, T. Gathy