Passation de pouvoir au ministère de la Justice : "Je ne fais de guerre à personne", Éric Dupond-Moretti

L'arrivée d'Éric Dupond-Moretti est l'une des grandes surprises au sein de ce nouveau gouvernement. Il remplace Nicole Belloubet à la Justice. L'ancienne ministre était d'ailleurs en larmes lors de la passation de pouvoir ce mardi matin. Le nouveau garde des Sceaux, quant à lui, a réagi aux propos du principal syndicat de magistrats en affirmant : "je veux garder le meilleur et changer le pire dans le dialogue et la concertation".