Passeport, carte grise… comment éviter les pièges en ligne

Après un changement d'adresse, Annalena a commandé une nouvelle carte grise en ligne. Le site sur lequel elle commande sa nouvelle carte lui facture 39,50 euros. Or, cette démarche est gratuite en passant par le site de l'ANTS, le seul site officiel pour les documents administratifs. Carte grise, carte d'identité, passeport ... le ministère de l'Intérieur habilite des sites payants à effectuer ces démarches à votre place. Plusieurs dizaines d'euros, mais pas de gain de temps. Vous devez remplir vos informations personnelles, comme vous l'aurez fait sur le site de l'administration, et vous ne recevrez pas forcément votre document plus vite. "Il faut éviter de taper dans son moteur de recherche, "je veux refaire ma carte grise". Là, vous avez des chances de tomber sur des intermédiaires qui vont vous facturer les choses gratuites", explique Olivier Gayraud, juriste à la CLCV. D'autres sites sont, eux, des escroqueries. Vous payez et ne recevez aucun document administratif. Si vous en êtes victime, il faut réagir rapidement. "Dans un premier temps, contacter sa banque pour faire opposition et demander le remboursement", explique Me Julie Jacob, avocate en droit des technologies. Enfin, pensez à signaler le site frauduleux auprès de la Répression des fraudes sur le site SignalConso ou celui de la CNIL. TF1 | Reportage S. Chevallereau, N. LY