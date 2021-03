Passeport sanitaire européen : êtes-vous prêts à l'adopter ?

Votre téléphone est une promesse d'un retour à la vie presque normale. Le passeport sanitaire européen devra permettre de voyager sans restrictions à condition d'être vacciné. Êtes-vous prêts à l'adopter ? "Si on m'avait présenté cela il y a quelques mois, j'aurais hésité. Mais là, pourquoi pas" ; "On est obligé de passer par ça pour sortir de la crise", affirment certains. Le passe existera en français et en version papier. Il ne sera pas obligatoire, mais en disposer, c'est l'assurance de profiter à nouveau des voyages à l'étranger, d'une séance de cinéma, d'un dîner au restaurant ou d'un simple café en terrasse. Mais d'autres ont fait part de leur doute concernant ce dispositif. "Il faut savoir comment les données sont traitées", s'interroge une passante. Nom, date de naissance, numéro de passeport, si vous êtes vaccinés, avec quel type de vaccin... le QR Code regorgera d'informations traitées par chacun des États membres. À défaut de vaccin, le certificat indiquera le résultat de votre dernier test PCR. Chaque pays de l'Union doit valider le dispositif. L'Espagne, l'Italie et la Grèce, destinations touristiques par excellence, se sont déjà montrées très favorables.