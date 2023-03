Passeports : des créneaux pour sauver les vacances

À Poitiers (Vienne), il faut patienter plus de cinq mois afin d'obtenir un rendez-vous pour un passeport. Impossible d’augmenter la cadence. La mairie ne dispose que de six machines pour recueillir l’empreinte. Et après ce dépôt de dossier, il faut encore patienter. Donc si vous espérez un passeport pour les vacances, il faut le préparer très tôt à l'avance. L’État a toutefois annoncé une prime exceptionnelle de 4 000 euros si une commune augmente le nombre de rendez-vous. Dans celle-ci, le maximum est déjà fait et les situations d’urgence sont prises en compte. Il peut s'agir de "déplacements professionnels, d'une perte de papier d’identité, ou encore d'un examen à l'approche", selon Anne-Sophie Clément, responsable des mairies de quartier. L’été dernier, ils se sont déjà dotés d’une station biométrique en plus. Aujourd’hui, l’équipement d’autres mairies devient urgent. L’État a justement promis 500 machines et s’est engagé à les déployer d’ici fin avril. TF1 | Reportage C. Madronet, P, Schely