Passer la rivière autrement !

Tenter de sauter d'une rive à l'autre avec une ningle, quand on n'est pas expert, peut parfois donner un très mauvais résultat. La ningle, c'est une longue tige de bois utilisée autrefois par les habitants du marais vendéen. Benjamin Sénard, directeur du site Daviaud, géré par la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, maîtrise cet instrument depuis des années. Ses grands-pères l'utilisaient à l'époque pour se rendre d'un pré à un autre. "C'est un pur mode de déplacement du marais breton... pour aller d'un point A à un point B", dit-il. Avec le développement de la voiture et du vélo, la pratique de la ningle est tombée en désuétude. Mais ici, dans ce musée, on perpétue cette tradition. Des cours de ningle sont proposés aux visiteurs. "Oser, se torser, se jeter, puis ensuite prendre un élan et bien amortir les appuis", décrit un visiteur. Nous aussi, nous avons tenté le grand saut. Les plus téméraires, eux, ont même pu s'exercer au-dessus de l'eau. TF1 | Reportage N. Hesse, F. Bourdillon