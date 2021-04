Passer le permis de conduire en province, une solution pour les Parisiens

Pauline, étudiante parisienne de 25 ans, va passer trois jours à l'hôtel à Vitry-le-François (Marne) non pas pour prendre des vacances, mais pour passer le permis de conduire. Le départ est un peu hésitant, mais pas d'inquiétude, car elle va effectuer six heures de conduite quotidienne durant les deux premiers jours. Et pour le troisième jour, sa place est déjà réservée pour passer le permis de conduire. Une formation accélérée proposée par une société qui met en relation candidats et auto-écoles dans tout l'Hexagone. Cette formule accélérée a un coût. Il faut débourser en moyenne 1 200 euros selon le nombre d'heures de conduite. L'examen, l'hôtel et le train sont compris dans le tarif. Mais il n'y a pas de garantie quant à l'obtention du permis dès le premier coup. En effet, à Vitry-le-François comme ailleurs, les candidats doivent aussi savoir gérer le stress de l'examen. Néanmoins, ce dispositif de permis de conduire en accéléré affiche 80% de réussite. Pauline saura dans quelques jours si elle en fait partie.