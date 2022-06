Passion route : il collectionne les cartes Michelin

A chaque fois que Patrick Le Breck reçoit un colis avec de nouvelles cartes, il retrouve son visage d'enfant. Quand d'autres se débarrassent d'anciennes cartes routières, lui collectionne méthodiquement les mythiques Michelin. Ce sont celles qui ont accompagné l'essor de la voiture dès 1913. Très précautionneusement, il reproduit un geste si familier et pas évident pour tout le monde de déplier la carte. Son format en accordéon n'a pas changé depuis la toute première édition. Trois à cinq millions de cartes se vendent encore chaque année. Avant les GPS, c'était deux fois plus. Alors, pour s'y retrouver, Patrick se doit d'être très ordonné. Toute sa collection, c'est en fait une histoire de nostalgie. Les tracés rouge et jaune, il les a arpentés en camion pendant 44 ans. Un chauffeur-routier passionné. Alors, quand l'occasion se présente, il remonte volontiers dans le camion d'un collègue entre deux tournées. Et là, c'est le choc des cultures. Avec le GPS, c'est notre rapport au temps qui a changé. Puisqu'on connaît l'heure d'arrivée, chaque trajet est devenu minuté. TF1 | Reportage J. Devambez, M. Merle