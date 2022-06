Passion route : il collectionne les pompes à essence

Durant un retour dans les années 50, il faut demander au pompiste pour faire le plein de votre Solex. Ici, vous n'êtes pas dans une station-service, mais chez Marco. Le collectionneur de pompe à essence est toujours en quête de souvenir de jeunesse. Depuis trois ans, il sillonne l'Hexagone pour trouver des pompes à essence de toutes les marques et de toutes les époques. Marco les connaît par cœur. Son seul critère de recherche lorsqu'il choisit une pompe à essence, c'est qu'elle ait une histoire. Son ami José, collectionneur de mobylettes, est venu découvrir sa dernière acquisition. Dans les multiples garages, il y a 45 pompes et autant d'anecdotes. Il faut d'ailleurs faire fonctionner les plus anciennes pour comprendre pourquoi une pompe porte son nom. Chaque pompe a sa particularité. L'une d'elles bordait les grands boulevards de Paris dans les années 30. Avant d'être exposées, certaines machines sont bichonnées pendant des semaines. Elles sont restaurées à la main, comme une pompe à essence murale des années 40. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier