Passion route : ils collectionnent les autocars

Voici Annonay, la capitale française de l'autocar. Depuis 1927, cette usine encore en activité a fabriqué des milliers de modèles vendus dans toute l'Europe. Pour rendre hommage à son fondateur, nommé Joseph Besset, ce groupe de passionnés a créé la plus belle collection française d'autocars, des cars français qui ont la particularité d'avoir le moteur à l'arrière du véhicule. À l'époque, c'est une révolution technique qui va rendre les voyages en cars beaucoup plus populaires. Des autocars de voyage aux autobus de centres-villes, l'association a sauvé de la casse une vingtaine de véhicules. Tous les lundis, ces amoureux de mécanique se retrouvent pour offrir une seconde jeunesse à des cars septuagénaires. Parmi ces bénévoles, certains sont d'anciens ouvriers qui ont travaillé plus de 30 ans dans l'usine de cars d'Annonay. Grâce au dévouement des bénévoles, la collection est devenue un musée du car, ouvert toute l'année. Le site accueille chaque année 10 000 visiteurs, qui ont parfois le plaisir de s'offrir une petite virée dans un car des années 60. TF1 | Reportage C. Blampain, A. Cerrone