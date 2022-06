Passion route : ils font revivre la Nationale 7

La prendriez-vous pour aller à Rome ou à Sète ? Ces collectionneurs ne se posent pas la question. La Nationale 7, ils ne l'ont jamais quittée. Pendant que ça défile sur l'autoroute, à Piolenc (Vaucluse), on préfère le rythme de la seule et unique route des vacances. Des départs sans clim ni GPS, que ces collectionneurs de voitures mythiques ressuscitent, du temps où il fallait trois heures pour rejoindre la Côte d'Azur. À Piolenc, on veille aussi sur les vieux trésors de l'A7, certes sous la poussière, mais en lieu sûr. Pour eux, ils valent de l'or, comme cette voiture électrique de 1942. Jean-Claude Villot restaure également des objets qui viennent de tout l'Hexagone, mieux qu'un livre d'histoire. Un peu d'huile de coude pour baisser votre vitre, et un coup d'œil sur les kilomètres affichés sur les bornes, l'unique point de repère. Sans oublier les pellicules que vous développerez des semaines plus tard. En un mot, ne soyez pas pressés, surtout pour téléphoner. Le village conserve aussi des centaines de clichés, qui résument les grandes heures de la Nationale 7. Faire revivre une route aujourd'hui désertée par les vacanciers, rouvrir leur petit musée fermé il y a deux ans faute de subventions, voilà leur rêve. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel