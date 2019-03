La passion du terroir, une histoire de famille dans le Périgord noir

Dans le Périgord noir, la passion du terroir se transmet de génération en génération. Ici, la truffe noire et le fois gras sont les produits phares. Éleveurs et restaurateurs travaillent ensemble pour mettre en valeur les savoir-faire et traditions de la région. La Dordogne abonde d'ailleurs de bonnes adresses où les produits locaux sont mis à l'honneur, dans une ambiance familiale. L'endroit idéal pour passer un hiver chaleureux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.