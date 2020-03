Passionné de généalogie, Olivier Goffette remonte jusqu'en 466 pour découvrir ses ancêtres

Olivier Goffette et la généalogie, c'est l'histoire d'une passion dévorante. Il a passé des milliers d'heures à éplucher des actes notariés et des livrets de famille pour constituer son arbre avec 14 000 noms. Le passionné est même allé jusqu'au roi Clovis (466-511) dans sa représentation de 52 générations. De nombreuses personnes font appel à son association "Ardennes Généalogie", dans un village des Ardennes, dans le but de connaître qui est Martin Marthe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.