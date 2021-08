Passionné de montgolfières, Sébastien a transmis le virus à sa famille

Sébastien Legigan est pilote amateur de montgolfière depuis 24 ans. Il s'émerveille toujours autant de ce qu'il découvre vu du ciel. Il vole régulièrement chez lui en Normandie. Mais tous les deux ans, il est en Lorraine pour participer au plus grand rassemblement mondial de montgolfières. Cet été, 300 ballons venus du monde entier se sont envolés matin et soir durant dix jours. Ce matin-là, le vent n'est pas trop fort. Quelques pluies sont annoncées mais plus tard dans la matinée. La famille Legigan peut préparer le ballon pour partir au plus vite car il faut voler tôt en été. Dès que le ballon est gonflé, il décolle, au milieu de centaines d'autres montgolfières. Au-dessus, en dessous, il faut regarder partout pour éviter toute collision. Mais très vite, chaque ballon s'éloigne et le plaisir du spectacle prend le dessus. Durant les dix jours du rassemblement, la famille est ensemble au camping, en pleine nature. En journée, pas de randonnée mais du repos. Et dans deux ans, Sébastien et sa famille espèrent revenir en Lorraine pour partager ce plaisir rare de voler à plusieurs centaines de ballons dans le même ciel.