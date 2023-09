Passoires thermiques : trop de biens retirés du marché ?

Voilà à quoi ressemble une passoire thermique : à l'intérieur, tout a l'air correct. Pourtant, le propriétaire ne peut plus la louer, car la maison consomme trop d'énergie et n'est pas assez bien isolée. La maison est classée G. Pour la relouer, il faudrait qu'elle soit classée D. Désormais, la loi oblige les propriétaires de biens classés E, F ou G à bloquer les loyers dans un premier temps, puis ne plus pouvoir louer faute de travaux. Olivier Randriana possède des appartements dans la banlieue de Lille (Nord) et ils étaient classés F. Alors, il a décidé de changer le système de chauffage. Donc, le logement est désormais en catégorie C. À la Maison de l'Habitat Durable, on reçoit les propriétaires, car il existe une aide financière pour rénover les logements. Mais la loi beaucoup plus restrictive pourrait avoir des effets pervers, car des propriétaires envisagent de vendre les logements plutôt que de faire les travaux. D’ailleurs, ces mesures ont aussi une autre vertu, réduire la consommation énergétique des bâtiments. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Thorel