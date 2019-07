Passoires thermiques : un diagnostic de performance énergétique obligatoire dès 2022

Bientôt, il faudra faire mention du classement thermique d'un logement à vendre ou à louer. Bien que ce critère ne soit pas toujours pris en compte par les futurs acquéreurs, la loi veut y mettre un point d'honneur pour lutter contre les passoires thermiques. Un diagnostic de performance énergétique sera obligatoire, et sera réalisé par un diagnostiqueur certifié. Isolation de la toiture et des ouvrants, facture de chauffage, qualité de la chaudière... sont autant d'éléments à contrôler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.