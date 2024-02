Les règles du DPE s'assouplissent : ce que ça change pour les passoires thermiques

Il y a encore quelques jours, Mylène Berment pensait son appartement de 18 mètres carrés condamnés à la lettre F. "À partir de juillet, je serai considérée E. Le F, c'est considéré comme passoire thermique et peut faire peur aux acheteurs. Ça redonne un petit peu espoir pour la suite ", confie-t-elle. Grâce à ce nouveau calcul du diagnostic énergétique, au total, 140.000 logements classés F ou G de moins de 49 mètres carrés, devraient quitter le statut de passoire thermique. "Pour les particuliers, les étudiants ou les jeunes qui cherchent plutôt des petites surfaces, ça va permettre à ce qu'il y ait plus de logements sur le marché et probablement des loyers qui vont pouvoir être réévalués", explique Christophe Laïk, responsable d'une agence. Attention tout de même, la mesure pourrait avoir des effets indésirables. Selon les experts, elle dissuaderait les propriétaires de faire des travaux d'isolation. Si une simulation est possible sur Internet, ce nouveau calcul énergétique des petites surfaces entrera en vigueur à partir de juillet prochain.