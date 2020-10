Pasteurdon : la générosité indispensable pour la recherche

La quatorzième édition du Pasteurdon est lancée ce mercredi avec la comédienne Alexandra Lamy comme marraine. L'événement implique plusieurs animateurs et journalistes dont Christophe Beaugrand pour le groupe TF1. À suivre également : le prix Nobel de chimie vient d'être attribué à la Française Emmanuelle Charpentier. Elle a été récompensée pour avoir mis au point une méthode capable de modifier les gènes humains.