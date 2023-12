Pâte d'amande : de délicieux trompe-l'œil

Niché aux pieds de l’Etna (Italie), la ville de Catane, connue pour son illustre volcan, l’est aussi pour sa tradition gourmande et poétique : les fruits en pâte d’amandes, aussi vrais que nature. La plus ancienne pâtisserie de la ville, fondée en 1897 en a fait sa spécialité. Avec Claudio, la quatrième génération poursuit l’aventure familiale. La légende raconte que ces douceurs furent inventées par les religieuses d’un couvent de Palerme. Pour faire bonne impression à un évêque en visite, elles ont eu l’idée de placer dans les arbres de leur verger de magnifiques fruits colorés en pâte d’amandes. La recette n’a pas changé. Il faut un kilo de sucre pour quatre kilos d’amandes. La recette est simplissime et très calorique. Le mélange est broyé jusqu’à former une pâte malléable. Cette dernière va dans une moule, et la magie opère à sa sortie. Les sujets prennent des couleurs toute en nuance grâce aux colorants alimentaires. Le trompe-l’œil est un jeu, et le pâtissier, un expert. L’amour du métier, le temps et l’expérience, autant d’ingrédients jalousement gardés, pour former de petites œuvres d’art à déguster d’abord avec les yeux. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat, B. Bedarida