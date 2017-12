La pâte de coings, un dessert qui a toujours autant de succès en Provence

La pâte de coings est une richesse dont on est fier en Provence. Cette gourmandise annonce l'arrivée des fêtes de fin d'année et a toujours autant de succès auprès de Provençaux. Pour ces derniers, il s'agit aussi d'un souvenir d'enfance, que les confiseurs font renaître à chaque hiver. Ils la fabriquent de manière artisanale. Illustrations à Carpentras (Vaucluse). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.