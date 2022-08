Pâté Hénaff, incontournable du pique-nique

C'est le roi du casse-croûte en Bretagne. Pour des surfers, le pâté Hénaff est un allié indispensable entre deux sessions de glisse. C'est à seulement quelques kilomètres de la plage, à Pouldreuzic, que naissent les fameuses boîtes bleues. Le pâté de porc fait la fierté de 230 salariés de l'entreprise. Dans la cuisine, Rachelle élabore les futures recettes. Elle est salariée ici depuis 32 ans et, comme beaucoup de ses collègues, son métier est une histoire de famille. Vivre et travailler au pays, c'était le but de l'entreprise familiale fondée il y a 115 ans. "Le bâtiment a été transformé, mais il est toujours d'activité", a affirmé Jean-Jacques Hénaff, président d'honneur de Hénaff à Pouldreuzic. Le petit-fils du créateur garde de beaux souvenirs de son enfance parmi les machines. C'est en 1915 que l'agriculteur Jean Hénaff a inventé le célèbre pâté de porc. Au départ, rien ne destinait ce produit à devenir leader dans le pays. La petite boîte bleue a fait du chemin jusque dans l'espace. Des conserves fabriquées par Hénaff ont accompagné l'astronaute Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale. De quoi rendre fier les Bretons. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens