Pâtes : à chaque famille sa recette

Au menu, on aura des pâtes à l'arrabbiata, une fameuse sauce piquante provenant du cœur de l'Italie. C'est une recette facile à réaliser. Gaëlle apprend avec sa fille Anna de nouvelles techniques de cuisine. L'ail est finement haché en famille, comme les oignons et les arômes. Il ne reste plus qu'à préparer les tomates du jardin. On les trempe dans de l'eau très chaude, puis on enlève la peau. Elles sont ensuite mixées et mélangées avec les autres ingrédients. Pour ce plat convivial, Anna a choisi les Rigatoni, ces pâtes en forme de tube qui nécessitent seulement onze minutes de cuisson après ébullition. En fin de cuisson, la jeune femme mélange le tout avec de la crème, du parmesan et du piment. Place maintenant à la dégustation. Ici, les repas de famille, c'est un peu comme partir en vacances en Italie. Nous avons donc sorti l'appareil photo pour immortaliser cet instant familial.