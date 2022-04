Pâtes à la française : les crozets de Savoie

C'est une tradition culinaire rustique et très savoureuse dont les montagnes de Savoie ont le secret. Le crozet, petit mais nourrissant, donne le meilleur de lui-même en hiver, après un grand bol d'air. Il est né il y a quatre siècles. Les restaurateurs le considèrent aujourd'hui comme un classique, l'un des piliers de leurs cartes. Pierre Koenig, chef cuisinier à "La Voûte", nous prépare un risotto de crozets, un petit clin d'œil à l'Italie, vu que la Savoie faisait partie de ce pays. Pas de risotto sans vin blanc. Il faut 20 minutes de cuisson à feu doux pour une texture parfaite. Avec quelques petits légumes et une jolie volaille, le plat est prêt pour la dégustation. "C'est délicieux, goûtu et crémeux", lance une cliente. À Moûtiers, Alice et François Fraissard furent les premiers à vendre leurs crozets à la fin des années 60. Ce fut un succès fulgurant. Dans l'arrière-boutique, François, qui était un fin bricoleur, avait mis au point la première machine pour les couper à l'emporte-pièce. De quoi gagner un temps précieux. La production est aujourd'hui industrialisée. Les crozets voyagent partout dans l'Hexagone. TF1 | Reportage G. Thorrel, X. Thoby