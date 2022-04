Pâtes à la française : les gnocchis niçois

C’est une spécialité surprenante qui a fait sourire des générations niçoises, les gnocchis aux blettes. Pour les préparer, ce jeune chef se fournit au marché deux fois par semaine. Les meilleures sont évidemment les toutes fraîchement cueillies. Revenues dans un peu d’ail et de l’huile d’olive, les blettes vont cuire quelques instants avant d'être hachées. Des œufs, de la farine et du parmesan vont peu à peu former une boule compacte. En fonction des saisons, la texture de la pâte peut varier. Les sensations sont fines, la recette s’élabore au toucher. Une minute à peine dans l’eau bouillante, lorsqu’elles refont surface, les "merda de can" sont prêtes à être dégustées. Elles sont délicieuses avec une sauce gorgonzola ou un filet d’huile d’olive. Dans une institution niçoise tenue par la même famille depuis cinq générations, elles sont à la carte tous les jours. Des assiettes généreuses qui donnent l’impression de déjeuner non pas au restaurant, mais à la maison. En français comme en niçois, dans l’assiette, elles font l’unanimité. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat