Pâtes à la française : les ravioles du Dauphiné

Un carré de pâte farci de fromage et de persil, une petite gourmandise et une fameuse réputation que l’on doit largement à la Mère Maury. En 1900, cette cuisinière devenue veuve les servait au café de la banque à Romans-sur-Isère (Drôme). Elle fut la première à les commercialiser en les portant à domicile. À l’époque, les ravioles étaient confectionnées à la main comme le font encore quelques rares cuisiniers. Les ravioles bénéficient d’une indication géographique protégée, mais furent créées avec les moyens du bord. L’histoire s’est écrite au fil des années, plat du quotidien devenu plat de fête, à la fois rustique et raffiné. Leur succès est tel qu’il existe des distributeurs automatiques de ravioles, en cas de petite faim nocturne. Plus de 500 tonnes de ravioles sont produites dans une usine chaque année. Juste cuites dans un bouillon, les ravioles sont parfaites pour accompagner un filet de bœuf. Les ravioles se laissent volontiers revisiter. Associées à des légumes anciens, elles donnent le meilleur d’elles-mêmes, en alliant tradition et créativité. TF1 | Reportage E. Tran, J. F. Drouillet