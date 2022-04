Pâtes à la française : les spätzle d’Alsace

Entre l'Alsace et les spätzle, l'histoire dure depuis plus de 500 ans. C'est une histoire gourmande et riche en calorie. Ces petites pâtes sont toujours produites selon la recette originelle. Farine, eau, sel, poivre, noix de muscade, et pas moins de dix œufs au kilo. Les pâtes ainsi formées plongent quelques instants dans de l'eau bouillante. Lorsqu'elles remontent à la surface, la cuisson est terminée. La taille de chaque spätzle peut légèrement varier. Les spätzle se trouvent partout. Ces petites pâtes ont été fabriquées par des générations d'artisans charcutiers. Les spätzle appartiennent tant au paysage culinaire alsacien, qu'on en oublierait presque l'origine de leur nom et leur prononciation exacte. Au restaurant, ils se mangent soit en accompagnement d'une viande, soit en plat unique. En lieu et place des pommes de terre, comme dans la choucroute classique, les pâtes vont donner au plat une saveur particulière. Rares sont les restaurateurs à les préparer encore à la main. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat