Pâtes : faut-il craindre une pénurie et une hausse des prix ?

Vous en consommez huit kilogrammes par personne chaque année. Les pâtes sont un aliment de base facile et rapide à cuisiner. Son prix abordable pourrait bien augmenter. Pour cause, il est difficile de récolter du blé dur de qualité dans la Bosse cette année. Celui-ci est pourtant essentiel dans la fabrication des pâtes. La mauvaise récolte de 2021 a été causée par la météo. "C'était une récolte très tardive due aux pluviométries importantes pendant le mois de juillet", a expliqué Bertrand Le Bris, céréalier. Avec les pluies dans l'Hexagone et une grande sécheresse du côté du Canada, premier pays producteur, ce blé devient rare. Résultat : les prix flambent. Les producteurs de pâtes le ressentent déjà. En supermarché, le paquet d'un euro pourrait être vingt centimes plus chers. Si très peu s'inquiètent, d'autres craignent une augmentation générale des prix. D'autres produits à base de blé pourraient être concernés comme la farine ou encore le pain.