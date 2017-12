Pâtisserie : comment choisir sa bûche de Noël ?

A Lyon, les pâtissiers concoctent les bûches de Noël de façon à ce qu'elle marque les esprits et en mettent plein les yeux et les papilles. Ils savent qu'avant d'être dégusté, ce gâteau se laisse d'abord admirer. Le secret de ces cuisiniers est de donner envie par l'aspect extérieur. De plus, le maître mot pour concevoir ces gourmandises cette année est la légèreté. On opte pour moins de sucre et plus de fruits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.