Patrick Bruchon est le fabricant artisanal du jeu "les petits chevaux"

Dans le Jura, la fabrication des petits chevaux est restée artisanale. Depuis 20 ans, Patrick Bruchon utilise du buis, une matière première issue des forêts voisines. Cela va faire plus d'un demi-siècle que la tournerie familiale de cet artisan a donné vie à des milliers de figurines. Le savoir-faire de ce tourneur est dans la famille depuis six générations. Le jeu des petits chevaux est un divertissement intemporel qui continue d'amuser toutes les générations.