Patrick Vignal : " Je préférerais que pendant trois mois, on gèle les taxes de carburant et les taxes d'augmentation de gaz"

Les interrogations au sujet des taxes sur le carburant se posent au sein même du parti présidentiel. "Comment voulez-vous qu'on construise une nouvelle façon de démocratie avec les citoyens si on dit : on garde le cap et on vous écoute ? Ce n'est plus possible", a confié Patrick Vignal. Ce député LaREM de l'Hérault va dans le sens du vote du Sénat qui demande le gel des taxes sur le carburant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.