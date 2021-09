Patrimoine : à la découverte d'une pêcherie dans la Manche

Tous les jours sans exception, Alain Mahé et son petit-fils Antoine se rendent à la pêcherie. Et à chaque fois et sans surprise, ils ne savent pas à quoi s'attendre. La pêcherie n'est accessible qu'à marée basse. En pleine mer, elle est immergée sous neuf mètres d'eau. Le poisson est piégé à mesure que la mer descend. Les bras mesurent 300 mètres chacun et la surface est de six hectares. La pêcherie date de 1544. Au Moyen Âge, la région comptait près de 400. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une dizaine dont très peu encore en activité. La pêcherie est dans la famille d'Alain depuis 1940. Son père en était le propriétaire. À douze ans, Antoine est déjà passionné par ce savoir-faire ancestral. Il sera la quatrième génération à entretenir ce patrimoine. Il est interdit de vendre les poissons capturés. Alain les pêche pour sa consommation personnelle. Les pêcheries sont les ancêtres de la pêche en bateau. Il est possible de les visiter. Alain et Antoine repassent un coup de filet avant que la marée ne remonte, pour voir s'il reste du poisson.