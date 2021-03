Patrimoine mondial de l’Unesco : la France tranche pour la baguette

Le pays a du pain sur la planche. La baguette tradition est candidate au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Un titre plus qu'honorifique, car c'est le gardien de la préservation du savoir-faire de nos 33 000 boulangers. Et on l'entend chanter son histoire au quotidien avec six millions de baguettes tradition vendues chaque jour dans le pays. Sur les champs de bataille, à l'époque de Napoléon, des boulangers auraient inventé une mie allongée pour rendre le pain plus facile à transporter. C'est après la Seconde Guerre mondiale que la baguette devient notre pain quotidien, consommée religieusement. Depuis, on savoure sa simplicité. Farine, levure et sel, on admire sa peau dorée, sa mie couleur crème, sa brillance et ses alvéoles. Pétrie lentement, fermentée longtemps, façonnée à la main... la baguette met l'eau à la bouche et devient bête de concours. Et ce n'est pas le lauréat de la meilleure baguette de 2020 qui nous contredira. C'est une tradition bien française, héritée de nos ancêtres.