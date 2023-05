La Patrouille de France fête ses 70 ans, Anne-Claire Coudray nouvelle marraine

Ils dessinent du bonheur dans le ciel depuis 70 ans. Les pilotes de la Patrouille de France fascinent et font rêver toutes les générations, comme nous l'avions constaté l'année dernière. Considérée comme l'une des meilleures patrouilles du monde, la Grande Dame rayonne dans le ciel depuis 1953. Ambassadrice de l'excellence de l'armée de l'air et de l'espace, la PAF, pour les connaisseurs, va évoluer au fil des années : les avions évidemment, passant du Dassault Mystère IV au Fouga Magister, puis à l'Alpha Jet d'aujourd'hui. Chaque représentation est un ballet, avec une maîtrise remarquable de l'espace, où les pilotes s'emploient à inventer de nouvelles figures. Monter à bord de l'Alpha Jet est un immense privilège, réservé cette année à notre journaliste Anne-Claire Coudray. En tant que marraine à l'occasion des 70 ans de la PAF, elle a reçu sa tenue officielle, comme le veut la tradition. Les pilotes la font monter à bord. À deux mètres des uns et des autres, le travail est millimétré et les figures répétées... encore et encore. TF1 | Reportage C. Abel, S. Caffin