Patxi, de la Star Academy, sort un album de reprises en basque

Patxi a choisi la langue basque pour son nouvel album. Cet ancien élève de la Star Academy approche mine de rien la quarantaine. "J'ai la chance de pouvoir vivre entre Paris d'une part, et Biarritz et le pays basque de l'autre", confie le chanteur. Depuis, Patxi a joué au théâtre. Cet amoureux de Biarritz veut faire connaître le basque au plus grand nombre, d'où ses douze reprises de chansons célèbres. Parmi elles, "Aline", sa chanson préférée, créée en 1965 par Christophe. "La langue, elle est partout. Moi, je viens d'un village qui s'appelle Sare. Au village, on a grandi en basque à l'école. Dans la famille, avec les amis, au centre du village, on parlait basque. La culture basque, elle se transmet beaucoup par la musique et par le chant", explique le chanteur. Son prochain concert sera donné en juillet dans le Béarn voisin.