Pau dans le top 3 des villes moyennes les plus dynamiques

Pau (Pyrénées-Atlantiques), est sur le podium des villes moyennes les plus dynamiques de l'Hexagone. C'est une nouvelle qui n'étonne pas ses habitants ce lundi matin, bien au contraire. "Les montagnes à côté, le Pays basque qui est super aussi, mais Pau moi, j'adore", a confié une Paloise. D'après une étude, cette agglomération de 76 000 habitants a su rester très attractive malgré la crise du Covid-19. La première raison à cela, c'est que le centre-ville de Pau est accessible avec des parkings à seulement un euro la demi-journée, ainsi que de nombreux espaces piétonniers. La municipalité a, par ailleurs, entrepris un vaste plan de rénovation du patrimoine du centre-ville. Ainsi, 350 façades sur 500 ont été rafraichies et les commerçants incités à repenser leurs vitrines. Dernier atout : la place de plus en plus importante laissée aux vélos et aux espaces de promenade. Puis à Pau, il y a bien sûr la vue. Avouez tout de même que peu de villes françaises peuvent se prévaloir d'un tel panorama sur les massifs pyrénéens.