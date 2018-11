Quand Paul McCartney enflamme ses fans

Paul McCartney a fait salle comble dans la soirée du 28 novembre 2018 à Nanterre. Ses fans ont pris d'assaut le Paris La Défense Arena et ont été enchantés par la prestation de leur idole qui a repris les chansons des Beatles, des Wings et de son nouvel album. Le chanteur a gardé intact les chef-d'oeuvres de son ancien groupe, au grand plaisir de ses 40 000 spectateurs entousiastes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.