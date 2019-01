Pauline Bourda partage sa joie de vivre sur l'Île d'Ouessant

Ils sont environ 700 habitants à vivre à l'année sur l'île d'Ouessant. Sur ce petit territoire, l'entraide et les moments d'amitié partagés font partie de leur quotidien. Pauline Bourda, agent d'accueil à l'office du tourisme et originaire de Rennes, est très attachée à ce rocher. Un lieu chargé de souvenirs d'enfance qu'elle n'échangerait contre aucun endroit au monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.