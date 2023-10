Paulownia, l'arbre magique

Sur les parcelles de Jérôme et Stéphane, ces drôles d’arbres grandissent à vue d’œil. Ces arbres à la croissance exceptionnelle sont des paulownias. Désormais, 825 pieds poussent sur les champs de ces deux frères. Leur bois est destiné à la conception de meubles, d’instruments de musique, ou encore de planches de surf. S’ils ont choisi de les planter, c’est aussi pour leur super pouvoir écologique. "On sait que ça capte dix fois plus de CO2 et que ça produit quatre fois plus d’oxygène que les autres arbres", explique Jérôme. Originaire d’Asie, le paulownia se fait doucement une place en Europe, sous une variété plus adaptée au climat et aux maladies. Il peut atteindre quinze mètres de haut, soit l’équivalent d’un immeuble de cinq étages, et son tronc aura pris du volume. Dans l’Hexagone, ces éleveurs laitiers sont parmi les premiers à produire ce bois, une façon de diversifier leur revenu. Mais si ces arbres absorbent beaucoup plus de CO2, ils demandent beaucoup d’entretiens et d’arrosage dans les trois premiers mois : environ 2 litres d’eau par plant tous les deux jours. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, R. Cann