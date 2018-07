Payer sans contact comporte-t-il des risques ?

On paie de moins en moins en billets ou en pièces. En effet, un paiement sur deux se fait par carte bancaire. On parle même de supprimer les plus petites pièces de un et deux centimes, comme l'ont déjà fait d'autres pays européens. A Senlis, le paiement par carte et par téléphone est moins apprécié, soit par manque d'habitude, soit pour éviter les vols de carte et de téléphone, soit par peur de se faire débiter sans qu'ils ne le sachent. Explications en images de Maxime Chipoy, directeur de meilleurebanque.com. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.